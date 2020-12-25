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Полиция ищет свидетелей ночного ДТП на 8 Марта, предполагаемые виновники идут в отказ

Полиция ищет свидетелей ночного ДТП на 8 Марта, предполагаемые виновники идут в отказ
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Сегодня, 25 декабря, около 4:30 на перекрестке улицы 8 Марта и проспекта Центрального произошло ДТП. Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области. Водитель автомобиля Toyota Venza, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой.

dtp2 - Полиция ищет свидетелей ночного ДТП на 8 Марта, предполагаемые виновники идут в отказ

В результате аварии двое николаевцев 34-х и 36-ти лет, находившихся в машине, получили травмы. Их доставили в больницу, от госпитализации мужчины отказались и вернулись на место происшествия.

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Оба мужчины находились с явными признаками алкогольного опьянения и сообщили, что якобы автомобилем управлял неизвестный им человек, таксист, который после столкновения скрылся с места происшествия.

Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавшие аварию, полезные для следствия сведения сообщить в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления по телефонам 093-651-98- 95 или 102.

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Алина Сидорова

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