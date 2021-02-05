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Главная страница » Blog » Главная » Полиция просит граждан помочь установить личность погибшего мужчины в ДТП в Кривоозерском районе

Полиция просит граждан помочь установить личность погибшего мужчины в ДТП в Кривоозерском районе

Полиция просит граждан помочь установить личность погибшего мужчины в ДТП в Кривоозерском районе
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Сегодня, 5 февраля, около 5:00 на 286 км автодороги М-05 «Киев — Одесса» возле с. Дубиново в Кривоозерском районе 56-летний водитель рейсового автобуса Neoplan сообщением «Черновцы — Одесса» совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личность погибшего мужчины.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о личности погибшего и обстоятельства ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г.Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить 067-518-66-21, 102.

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Людмила Александрова

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