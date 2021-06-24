23 июня правоохранители задержали двух преступников, которые скрывались от следствия и были объявлены в розыск за совершение преступлений, связанных наркотиками. Об этом сообщили в ГУНП.

Событие произошло в Арбузинском районе (ныне Первомайский) Николаевской области в 2020 году. Двое жителей другого государства 26-ти и 28-ми лет были уличены правоохранителями на незаконном выращивании наркорастений. Во время проведения следственных действий полицейские изъяли у фигурантов кусты конопли и оружие, за что сообщили им о подозрении по двум статьям Уголовного Кодекса Украины — ч. 1 ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание конопли» и по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием […]». Злоумышленникам была избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, поэтому мужчины исчезли.

Оперативники установили, что фигуранты могут находиться на территории Кировоградской области, где в дальнейшем они и были задержаны. Злоумышленники устроились охранниками на местном пруду, там и прятались от следствия.

Сейчас суд выбирает подозреваемым меру пресечения. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает до семи лет лишения свободы.

© Официальный сайт Национальной полиции в Николаевской области: https://mk.npu.gov.ua/news/novini/mikolajivski-operativniki-ta-speczpriznachenczi-rozshukali-dvox-cholovikiv-yaki-majzhe-rik-perexovuvalis-vid-slidstva -u-kirovogradskij-oblasti /