Николаевские патрульные задержали мужчину, который разбил стекло в коммунальном «зеленом» автобусе.

Это произошло 29 ноября, примерно в 18 часов вечера. Во время патрулирования города полицейские обратили внимание на автобус МАЗ, который стоял возле остановки общественного транспорта на проспекте Центральном. Подъехав к нему патрульные заметили, что у автобуса разбито боковое окно.

Нервный водитель сообщил, что человек, который это сделал, бежал во двор неподалеку.

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Патрульные в считанные минуты обнаружили и догнали мужчину, которого, впоследствии, узнал водитель автобуса. 47-летний гражданин находился с явными признаками алкогольного опьянения и объяснить свое поведение не смог. Мужчину передали следователям для выяснения всех обстоятельств дела.