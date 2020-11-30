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Полиция задержала хулигана, который разбил стекло в городском автобусе

Полиция задержала хулигана, который разбил стекло в городском автобусе
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Николаевские патрульные задержали мужчину, который разбил стекло в коммунальном «зеленом» автобусе.

Это произошло 29 ноября, примерно в 18 часов вечера. Во время патрулирования города полицейские обратили внимание на автобус МАЗ, который стоял возле остановки общественного транспорта на проспекте Центральном. Подъехав к нему патрульные заметили, что у автобуса разбито боковое окно.

2020 11 30 avtobus 767x1024 - Полиция задержала хулигана, который разбил стекло в городском автобусе

Нервный водитель сообщил, что человек, который это сделал, бежал во двор неподалеку.

ДК «Юрий Олефиренко» вышел из акватории судоремонтного завода

Патрульные в считанные минуты обнаружили и догнали мужчину, которого, впоследствии, узнал водитель автобуса. 47-летний гражданин находился с явными признаками алкогольного опьянения и объяснить свое поведение не смог. Мужчину передали следователям для выяснения всех обстоятельств дела.

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Алина Сидорова

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