Около 11.00 24 марта на Соборной, 13 было многолюдно. Общественные активисты намеревались зарисовывать мурал, который только что появился на стене дома, расположенного по этому адресу. Из-за этого возник конфликт, в частности между Национальным корпусом и заказчиками росписи — представителями Партии Шария. Если говорить конкретнее, то скандал возник не столько из-за самого мурала, сколько из-за того, что на нем было изображено. А точнее — кто. Активисты утверждали однозначно: это жена основателя Партии Шария — Ольга Шарий.
Представители партии Шария, которые изо всех сил пытались противостоять изменениям в художественной росписи, в свою очередь утверждали: изображенная женщина — собирательный образ украинки, не имеющий никакого отношения к самой Ольге. Заказчики также апеллировали наличием разрешительных документов от городских властей, якобы согласованным эскизом мурала и разрешением от жителей дома.
К спорам о том, кто именно изображен стене, по видеосвязи присоединилась и сама Ольга Шарий. Однако активисты стояли на своем. Они видели в росписи прежде всего политическую рекламу. Подтверждением своих слов считают и инициалы Ольги Шарий, которые были изображены в элементах мурала.
И как члены партии не сопротивлялись, лицо, и собственно инициалы все же зарисовали. Руководство Партии Шария в Николаеве, назвало такие действия незаконными, о чем заявили в полицию. В Нацкорпусе пообещали в ближайшее время доработать мурал, дорисовав женское лицо.
125