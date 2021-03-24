Около 11.00 24 марта на Соборной, 13 было многолюдно. Общественные активисты намеревались зарисовывать мурал, который только что появился на стене дома, расположенного по этому адресу. Из-за этого возник конфликт, в частности между Национальным корпусом и заказчиками росписи — представителями Партии Шария. Если говорить конкретнее, то скандал возник не столько из-за самого мурала, сколько из-за того, что на нем было изображено. А точнее — кто. Активисты утверждали однозначно: это жена основателя Партии Шария — Ольга Шарий.

сюжет ТРК Сатурн

Партия государственного изменника Шария, который сейчас находится в розыске, решила этим муралом поздравить жену Ольгу Шарий, у которой завтра день рождения. Художники, которые рисовали, также подтвердили, что они рисовали с портрета Ольги Шарий. Я считаю, что этого не должно быть, — говорит депутат горсовета Андрей Янтарь.

Андрей Янтарь, депутат Николаевского горсовета

Представители партии Шария, которые изо всех сил пытались противостоять изменениям в художественной росписи, в свою очередь утверждали: изображенная женщина — собирательный образ украинки, не имеющий никакого отношения к самой Ольге. Заказчики также апеллировали наличием разрешительных документов от городских властей, якобы согласованным эскизом мурала и разрешением от жителей дома.

Ольга Шарий по видеосвязи



Здесь изображен флаг Украины, как знак того, что все должно быть по закону. Здесь изображены цвета флага Бельгии — символ того, что Украина идет нога в ногу с Европой … Это было изображено за счет меценатов. Я не имею право называть, они хотели быть инкогнито, — утверждала глава парторганизации Шария в Николаеве Татьяна Кравчук.

Татьяна Кравчук, депутат Николаевского горсовета

К спорам о том, кто именно изображен стене, по видеосвязи присоединилась и сама Ольга Шарий. Однако активисты стояли на своем. Они видели в росписи прежде всего политическую рекламу. Подтверждением своих слов считают и инициалы Ольги Шарий, которые были изображены в элементах мурала.

И как члены партии не сопротивлялись, лицо, и собственно инициалы все же зарисовали. Руководство Партии Шария в Николаеве, назвало такие действия незаконными, о чем заявили в полицию. В Нацкорпусе пообещали в ближайшее время доработать мурал, дорисовав женское лицо.