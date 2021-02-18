В Главном управлении ГНС в Николаевской области рассказали предпринимателям как получить лицензию на хранение топлива.

Каким субъектам хозяйствования необходимо приобретать лицензию на хранение топлива?

В соответствии со ст. 15 Закона Украины от 19.12.1995 г. № 481/95-ВР «О государственном регулировании производства и обороте спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива» (далее — Закон № 481) хранения топлива осуществляется субъектами хозяйственной деятельности всех форм собственности (в том числе иностранными субъектами хозяйственной деятельности, которые действуют через свои зарегистрированные постоянные представительства) при наличии лицензии.

Годовая плата за лицензию на право хранения топлива устанавливается в размере 780 гривен.

Субъекты хозяйственной деятельности получают лицензии на хранение топлива на каждое место хранения топлива.

Лицензии на право хранения топлива выдаются уполномоченными КМУ органами исполнительной власти по месту расположения мест хранения топлива сроком на пять лет.

Штрафная санкция для хранения топлива без наличия лицензии — 500 000 гривен.

Кто может не получать лицензию на право хранения топлива?

Лицензия на право хранения топлива не получается на места хранения топлива, которые используются, :

— предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местного бюджетов;

— предприятиями, учреждениями и организациями системы государственного резерва;

— субъектами хозяйственной деятельности для хранения топлива, которое потребляется для собственных производственно-технологических потребностей исключительно на нефте- и газодобывающих площадках, буровых платформах и которое не реализуется через места розничной торговли.

Также не получают лицензию на хранение топлива субъекты хозяйствования, которые осуществляют, в частности, хранения топлива исключительно в потребительской таре до 5л.

Какие документы следует подавать вместе с заявлением на получение лицензии?

Лицензия выдается по заявлению субъекта хозяйственной деятельности , к которому прилогается документ, который подтверждает внесение годовой платы за лицензию. В заявлении отмечается вид хозяйственной деятельности, на осуществление которого субъект хозяйственной деятельности (в том числе иностранный субъект хозяйственной деятельности, который действует через свое зарегистрированное постоянное представительство) намеревается получить лицензию (в частности, на хранение топлива).

Куда обращаться для получения лицензии и в какой форме подавать документы?

Для получения лицензий на право розничной торговли топливом и право хранения топлива необходимо обращаться в управление контроля за подакцизными товарами ГУ ГНС в Николаевской области, по адресу: г. Николаев, ул. Никольськая, 47.