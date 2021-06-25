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Главная страница » Blog » Бизнес » Пользуются ли льготами по уплате земельного налога иностранные граждане и лица без гражданства?

Пользуются ли льготами по уплате земельного налога иностранные граждане и лица без гражданства?

pilgi zem podatok na fb - Пользуются ли льготами по уплате земельного налога иностранные граждане и лица без гражданства?
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Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что в соответствии с п. 281.1 ст. 281 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) от уплаты земельного налога освобождаются лица с инвалидностью первой и второй группы, физические лица, которые воспитывают трех и больше детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры (по возрасту), ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года № 3551, — XII «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» с изменениями и дополнениями, и физические лица, признанные законом лицами, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы.

Пунктом 281.2 ст. 281 НКУ предусмотрено, что освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренные для соответствующей категории физических лиц п. 281.1 ст. 281 НКУ, распространяется на земельные участки за каждым видом использования в пределах предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более как 2 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более как 0,25 гектара, в поселках — не более как 0,15 гектара, в городах — не более как 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства — не более как 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей — не более как 0,01 гектара;

для ведения садоводства — не более как 0,12 гектара.

Статьей 121 Земельного кодекса Украины от 25 октября 2001 года № 2768 — III с изменениями и дополнениями право на бесплатное получение из земель государственной или коммунальной собственности земельных участков, в пределах отмеченных предельных норм, имеют граждане Украины.

Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют права приобретать право собственности на земельные участки на основании бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности.

Учитывая указанное, иностранные граждане и лица без гражданства не пользуются льготами относительно уплаты земельного налога.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Людмила Александрова

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