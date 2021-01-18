Какой порядок предоставления отчета об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации профессиональными союзами, их объединениями и организациями профсоюзов за 2020 год?

Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что в соответствии с п.п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) к неприбыльным, предприятиям, учреждениям и организациям (далее — неприбыльные организации), которые отвечают требованиям п. 133.4 ст. 133 НКУ и не являются плательщиками налога, в частности, могут быть отнесены профессиональные союзы, их объединения и организации профсоюзов, а также организации работодателей и их объединения.

Законом Украины от 16 января 2020 года № 466 — IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве», который вступил в силу 23.05.2020, внесены изменения в п. 46.2 ст. 46 НКУ, в частности, из которого изъята преференция относительно предоставления профессиональными союзами, их объединениями и организациями профсоюзов отчета об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации (далее — Отчет) лишь в случае нарушений требований п. 133.4 ст. 133 НКУ.

Так, абзацем девятым п. 46.2 ст. 46 НКУ определено, что неприбыльные организации, обозначенные п. 133.4 ст. 133 НКУ, подают Отчет по форме, утвержденной центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, и годовую финансовую отчетность.

Форма Отчета утверждена приказом Министерства финансов Украины от 17.06.2016 № 553 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 28.04.2017 № 469).

Согласно п.п. 133.4.7 п. 133.4 ст. 133 НКУ для неприбыльных организаций, которые отвечают требованиям п. 133.4 ст. 133 НКУ и внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, устанавливается годовой налоговый (отчетный) период, кроме случаев, предусмотренных п.п. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 НКУ.

Налоговые декларации, кроме случаев, предусмотренных НКУ, подаются за базовый отчетный (налоговый) период, который равняется, в частности, календарному году, кроме случаев, предусмотренных подпунктами 49.18.4 и 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 НКУ, — в течение 60 календарных дней, которые наступают за последним календарным днем отчетного (налогового) года (п.п. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 НКУ).

Следовательно, профессиональные союзы, их объединения и организации профсоюзов, начиная с отчетного (налогового) периода — 2020 год, подают Отчет и годовую финансовую отчетность в течение 60 календарных дней, которые наступают за последним календарным днем отчетного (налогового) года.

Главное управление ГНС в Николаевской области