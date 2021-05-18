Украинское государство сегодня делает первый шаг к электронной демократии — единый портал государственных услуг «Дія» запускает местные петиции. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Цифровизация», передает Николаевская ОГА.

Глава государства отметил, что Украина уже осуществила диджитал-революцию.

Раньше, чтобы получить ряд разрешений, надо было платить взятки. Сейчас надо только платить за интернет. Ранее это десять кабинетов. Сейчас — один сайт. Ранее — 50 справок в очередях. Сейчас — три-четыре клика в смартфоне. Раньше — недели и месяцы. Сейчас 10 или 20 минут, чтобы открыть ЧП и ООО в режиме онлайн, — отметил Президент.

По его словам, в прошлом году бизнес онлайн открывало только 5% предпринимателей, а сейчас — 50%.

Мы — первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую ​​же юридическую силу, как и бумажные. Ряд документов — в смартфоне, возможность зарегистрировать новорожденного ребенка — в смартфоне, возможность изменить место регистрации — в смартфоне. Все в смартфоне. В общем запущены десятки онлайн-услуг. Портал и приложение «Дія», которыми пользуется сегодня более 10 млн граждан Украины, — рассказал Владимир Зеленский.

Благодаря «Дії» более 800 000 предпринимателей смогли оформить материальную помощь при карантине, добавил глава государства.

Кроме того, отметил Президент, цифровая трансформация является инструментом для преодоления коррупции, ведь перевод всех государственных услуг в онлайн уничтожит основу для нее — посредничество и человеческий фактор.

Также, по словам Главы государства, создается единая платформа качественных, защищенных и объединенных государственных реестров, по которым будут «бегать данные, а не налогоплательщики».

Нашим главным приоритетом остается вопрос национальной безопасности. В этом контексте полное построение цифрового государства дает возможность всем органам и службам эффективно работать онлайн, при любых обстоятельствах, в любом месте, в любое время, — отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, как заверил Президент, 24 августа 2021 года Украина войдет в режим paperless.

Как и обещали, никаких бумаг для государственных органов. Ни один (орган. — Ред.) Не сможет требовать от граждан Украины бумажки или справки для предоставления государственных услуг. И мы сделаем все, чтобы «государство без бумаги» было действительно на бумаге, — заявил Президент.

Также он отметил, что в прошлом году Украина впервые приняла участие в исследовании уровня зрелости сферы открытых данных Open Data Maturity и вошла в топ-20, получив лучший результат, чем средний показатель в Европе.

Другой пункт моей программы — доступ к быстрому интернету для всех жителей нашей Украины. Только за последние полгода более двух миллионов граждан впервые получили доступ к 4G. Миллион украинцев научились азам цифровой грамотности. А в этом году мы стремимся обеспечить доступ к фиксированному интернету три тысячи украинских сел, их школы, больницы и библиотеки, — сказал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что еще одним пунктом его президентской программы было предоставление возможности гражданам Украины участвовать в принятии важных решений через интернет.

Сегодня — знаковый день, когда мы делаем первый шаг на пути к электронной демократии. И этот шаг — запуск в «Дія» электронных петиций, — заявил глава государства.

Президент поблагодарил команду Министерства цифровой трансформации за проведенную работу.