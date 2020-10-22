По многочисленным жалобам жителей Николаева правоохранители проверяют маслоэкстракционный завод.

Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

Сегодня, 22 октября, в рамках досудебного расследования, начатого по многочисленным жалобам жителей Заводского района на выбросы в атмосферу и шум в ночное время от местного маслозавода, на территории предприятия проводятся следственные действия.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 241 УК «Загрязнение атмосферного воздуха».

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Досудебным расследованием установлено, что должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, нарушают требования разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарным источникам, что приводит к загрязнению, вредному для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

Поэтому следователи и специалисты Государственной экологической инспекции, Главного управления Госпотребслужбы и управления Гоструда проводят замеры и проверяют выполнение всех условий разрешения.