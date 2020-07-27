Сегодня Понедельник, 27 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Городской ЦПАУ приостановит работу по некоторым направлениям

Городской ЦПАУ приостановит работу по некоторым направлениям

После потопов возле «Дормашины» сделали дополнительные ливневки

После потопов возле «Дормашины» сделали дополнительные ливневки

Жестокое избиение задержанного в Николаеве — бывший полицейский предстанет перед судом

Жестокое избиение задержанного в Николаеве — бывший полицейский предстанет перед судом

ДТП под Новой Одессой: столкнулись два грузовика, один водитель погиб

ДТП под Новой Одессой: столкнулись два грузовика, один водитель погиб

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » После потопов возле “Дормашины” сделали дополнительные ливневки

После потопов возле «Дормашины» сделали дополнительные ливневки

После потопов возле «Дормашины» сделали дополнительные ливневки
0

На проспекте Центральном между улицами Садовой и Инженерной сделали дополнительные ливневые приемники и смотровые колодцы. Об этом рассказал директор департамента ЖКХ Сергей Коренев во время аппаратного совещания в мэрии.

На протяжении двух недель в этой части проспекта Центрального построено четыре дождеприемных и три смотровых колодца. Планируется построить дополнительно еще четыре дождеприемных колодца на нечетной части проспекта, срок — эта и следующая неделя, — отметил руководитель департамента ЖКХ.

Как и планировалось, в районе «Дормашины» провели обследование коллектора. По результатам проверки нашли инженерные сети, которые создают механическое препятствие для начала работ по его очистке.

Ранее сообщалось, что в районе завода «Дормашина» собираются построить новые ливневки

Во время экспедиции обнаружили механические препятствия в виде инженерных сетей. Решается вопрос, как очищать коллектор. Он у нас находится на глубине пяти метров и высотой 32 метра. Мы привлекаем организацию для разработки проекта по расширению коллектора в районе, где проходят другие инженерные сети. К работам собираемся приступить в середине августа. — резюмировал Сергей Коренев.
Spread the love
  • 83
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Жестокое избиение задержанного в Николаеве - бывший полицейский предстанет перед судом
Next post Городской ЦПАУ приостановит работу по некоторым направлениям

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Сменить прописку ребенка можно будет онлайн

Сменить прописку ребенка можно будет онлайн

Министр МВД Аваков и Почетный Посол Франции в Николаеве — подписали контракт на строительство патрульных кораблей

Министр МВД Аваков и Почетный Посол Франции в Николаеве — подписали контракт на строительство патрульных кораблей

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями