На проспекте Центральном между улицами Садовой и Инженерной сделали дополнительные ливневые приемники и смотровые колодцы. Об этом рассказал директор департамента ЖКХ Сергей Коренев во время аппаратного совещания в мэрии.

На протяжении двух недель в этой части проспекта Центрального построено четыре дождеприемных и три смотровых колодца. Планируется построить дополнительно еще четыре дождеприемных колодца на нечетной части проспекта, срок — эта и следующая неделя, — отметил руководитель департамента ЖКХ.

Как и планировалось, в районе «Дормашины» провели обследование коллектора. По результатам проверки нашли инженерные сети, которые создают механическое препятствие для начала работ по его очистке.

Ранее сообщалось, что в районе завода «Дормашина» собираются построить новые ливневки

Во время экспедиции обнаружили механические препятствия в виде инженерных сетей. Решается вопрос, как очищать коллектор. Он у нас находится на глубине пяти метров и высотой 32 метра. Мы привлекаем организацию для разработки проекта по расширению коллектора в районе, где проходят другие инженерные сети. К работам собираемся приступить в середине августа. — резюмировал Сергей Коренев.