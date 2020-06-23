В Украине подтверждено 38074 случая COVID-19, 16 956 человек выздоровели, 1035 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 833 случая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 580814, методом ИФА — 143132.
Всего заболевание подтверждено в 2790 детей и 6138 медиков. В госпитализации нуждались 10387 человек, подключении к аппарату ИВЛ — 364 пациента. 27687 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3713 медработников.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. — 1690 (1037 выздоровели)
Волынская обл. — 1894 (550 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 1049 (780 выздоровели)
Донецкая обл. — 368 (145 выздоровели)
Житомирская обл. — 1295 (663 выздоровели)
Закарпатская обл. — 2291 (845 выздоровели)
Запорожская обл. — 555 (393 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 2091 (1071 выздоровел)
г. Киев — 4429 (1415 выздоровели)
Киевская обл. — 2285 (1141 выздоровели)
Кировоградская обл. — 631 (521 выздоровел)
Луганская обл. — 73 (53 выздоровели)
Львовская обл. — 4220 (696 выздоровели)
Николаевская обл. — 366 (269 выздоровели)
Одесская обл. — 1333 (562 выздоровели)
Полтавская обл. — 296 (263 выздоровели)
Ровенская обл. — 3038 (1538 выздоровели)
Сумская обл. — 263 (184 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1744 (1079 выздоровели)
Харьковская обл. — 1811 (889 выздоровели)
Херсонская обл. — 188 (175 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 622 (493 выздоровели)
Черкасская обл. — 605 (408 выздоровели)
Черновицкая обл. — 4419 (1642 выздоровели)
Черниговская обл. — 485 (144 выздоровели).