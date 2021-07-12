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Главная страница » Blog » Бизнес » “Последствия не за горами”. Малюська назвал экспертизу по НГЗ незаконной

«Последствия не за горами». Малюська назвал экспертизу по НГЗ незаконной

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Министр юстиции Денис Малюська назвал незаконной экспертизу, которую провели в Киевском научно-исследовательском институте относительно ущерба от Николаевского глиноземного завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Малюськи в Facebook.

Министр отметил, что если ранее подобные группы активистов вымогали деньги у застройщиков, то теперь переключились на крупные предприятия, которые имеют какой-то репутационный дефект. Например, вред экологии.

«Однако реальная цель нападения — получить большой денежный куш», — уверен министр.

Давлению «неизвестных патриотов», которые обклеили забор возле его дома плакатами, Денис Малюська подвергся после того, как комиссия при Минюсте отозвала свидетельства двух экспертов.

На них поступила жалоба от адвокатов Николаевского глиноземного завода, с которого общественники пытаются взыскать огромную сумму морального вреда, основывая на экспертизе психологов.

«Заключение, от которого глаза вылезают на лоб. Эксперты в одном заключении, без каких-либо разговоров с пострадавшими установили общий размер морального вреда, причиненного 1279 лицу, оценив его в размере 1440 минимальных заработных плат для каждого такого «условно-статистического» лица», — написал Малюська.

Общий размер морального вреда, установленный судебными экспертами-психологами, — 9,2 млрд гривен. Согласованные действия активистов, суда и экспертов, по мнению представителей НГЗ, говорят о спланированной рейдерской атаке. В Минюсте это подтверждают.

«Оценка проводилась на основании распечаток из Интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактов в нарушение установленных методик и здравого смысла», — подчеркнул министр.

Напомним, 6 июля рабочие НГЗ вышли на митинг под Николаевский апелляционный суд, где рассматривается жалоба на решение Заводского районного суда Николаева, удовлетворившего иск общественной организации «Стоп шлам» к НГЗ.

Рабочие называют это «рейдерской атакой» и опасаются остановки предприятия, которая оставит без средств существования около 10 000 жителей Николаева.

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