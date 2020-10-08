8 октября в Николаевском областном художественном музее им. В.В. Верещагина открылась уникальная выставка микроминиатюр известного мастера Владимира Казаряна «Восьмое чудо света». Об этом Николаевский областной художественный музей им. Верещагина сообщил на странице в Фейсбук.

На выставке представлены маленькие в мире шедевры микроминиатюрного искусства, считаются непревзойденными творениями рук человеческих.

Посетители увидят филигранные микрошедевры: караван верблюдов в ушке иглы, подкованную блоху на кончике волоса, зоопарк в волосе, скульптуру Мэрилин Монро, размещенную на торце волоса; микрокамею «Лик Иисуса Христа» в рисовом зерне; слонов-эквилибристов, балансирующих на человеческом волоске, вставленной в ушко швейной иглы впечатляющие своим изяществом кружева с 1/100 человеческого волоса, и многие другие потрясающих чудес!

Выставка микроминиатюр позволит посмотреть на привычные вещи под новым углом зрения.

Выставка будет работать ежедневно с 9.00 до 17.30

Стоимость билетов: взрослым — 45 грн., Детям — 35 грн.

Тел. музея для справок: (0512) 372-353