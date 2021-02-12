Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) на своем заседании 12 февраля лишила лицензии ООО «СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ» (Запорожская обл., г. Мелитополь).

Такие санкции против газопоставщика применили за перевод потребителей к компании без их согласия.

В частности, в НКРЭКП жаловались на то, что «СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ» несколько раз переводил к себе потребителей, которые на тот момент самостоятельно изменили поставщика газа, или автоматически перешли к поставщику «последней надежды» — газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины».

Такие действия «СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ» были незаконными. При этом люди узнавали, что их «вернули» только после выставления дополнительной платежки от старого поставщика.

За это НКРЭКП в декабря 2020 года уже оштрафовал компанию на 102 тыс. грн.

Кроме того, регулятор решил сделать выездную проверку местного оператора газораспределительных систем, который владеет 100% ООО «СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ» — Мелитопольгаз.

С потерей лицензии «СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ» все клиенты компании (и бытовые, и небытовые) не останутся без газоснабжения. Их автоматически переведут к поставщику «последней надежды» — газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». После этого они должны будут выбрать себе нового постоянного поставщика в течение 60 суток.

по информации ГазПравда