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Главная страница » Blog » Общество » Поступающие 2020 году могут получить отсрочку от призыва

Поступающие 2020 году могут получить отсрочку от призыва

Поступающие 2020 году могут получить отсрочку от призыва
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В связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесли на май-июль.

Министерство образования и науки предоставило соответствующие разъяснения приемным комиссиям заведений профессионального и высшего образования. Они касаются предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву. Предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

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Алина Сидорова

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