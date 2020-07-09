В связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесли на май-июль.

Министерство образования и науки предоставило соответствующие разъяснения приемным комиссиям заведений профессионального и высшего образования. Они касаются предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву. Предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года.

