Николаевский спасательный гарнизон пополнился 13-ю новобранцами . Выпускников, которые приехали из Львова и Черкасс, торжественно поздравили с завершением обучения и присвоили первые специальные звания — «лейтенант службы гражданской защиты».

Торжественная церемония посвящения прошла на территории ГУ ГСЧС в Николаевской области. 13 бакалавров Национального университета гражданской защиты Украины, Львовского университета безопасности жизнедеятельности и Черкасского института пожарной безопасности поздравили с началом работы в рядах службы спасения.

Николаевский гарнизона нуждается в специалистах, способных профессионально, честно и добросовестно выполнять задачи, связанные с обеспечением безопасности людей и государства, а подразделения службы гражданской защиты ожидают компетентных, высококвалифицированных специалистов. Верю, что полученные знания и практические навыки позволят вам с честью и достоинством выполнять свой профессиональный долг, укреплять высокий авторитет службы спасения. В этот праздничный день желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, свершений, достижений и вдохновения в работе на благо людей и нашего государства! — поздравил новобранцев начальник ГУ ГСЧС в Николаевской области Максим Грицаенко.

Все новобранцы уже приступили к исполнению своих служебных обязанностей в подчиненных подразделениях Николаевского спасательного гарнизона.





фото ГУ ГСЧС в Николаевской области