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Главная страница » Blog » Спорт » “Поверь в себя”: юные николаевцы завоевали награды на Спартакиаде по легкой атлетике среди детей с инвалидностью

«Поверь в себя»: юные николаевцы завоевали награды на Спартакиаде по легкой атлетике среди детей с инвалидностью

«Поверь в себя»: юные николаевцы завоевали награды на Спартакиаде по легкой атлетике среди детей с инвалидностью
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С 15 по 18 сентября в Кропивницком продолжались финальные соревнования ХХVII Спартакиады по легкой атлетике среди детей с инвалидностью «Поверь в себя». В соревнованиях принимали участие 119 юных легкоатлетов из 16 регионов Украины.

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Николаевскую область представляли 4 спортсмена детско-юношеской спортивной школы для детей с инвалидностью (директор Алла Черевко): Данилюк Алина, Сийпи Владислав, Гладкий Дмитрий, Шевченко Никита.

Юные спортсмены завоевали 8 наград: 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.

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 Готовили спортсменов к соревнованиям Заслуженные тренеры Украины Затонов С.В., Пяткина В.И. и Морозова А.Н.

По информации Николаевского регионального центра «Инваспорт».

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Елена Кораб

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