С 15 по 18 сентября в Кропивницком продолжались финальные соревнования ХХVII Спартакиады по легкой атлетике среди детей с инвалидностью «Поверь в себя». В соревнованиях принимали участие 119 юных легкоатлетов из 16 регионов Украины.

Николаевскую область представляли 4 спортсмена детско-юношеской спортивной школы для детей с инвалидностью (директор Алла Черевко): Данилюк Алина, Сийпи Владислав, Гладкий Дмитрий, Шевченко Никита.

Юные спортсмены завоевали 8 наград: 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.

Готовили спортсменов к соревнованиям Заслуженные тренеры Украины Затонов С.В., Пяткина В.И. и Морозова А.Н.

По информации Николаевского регионального центра «Инваспорт».