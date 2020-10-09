27 лет подряд в Украине проходят финальные соревнования Всеукраинской спартакиады «Поверь в себя» среди детей с инвалидностью. 5-8 октября в Чернигове прошли финальные соревнования по настольному теннису.

Николаевцы собрали комплект наград на чемпионате Украины по бадминтону

В этом году николаевские спортсмены завоевали 4 награды:

1 место — Лобунько Никита

1 место — Золотова Звездная

1 место — Голиков Евгений

3 место — Васютинский Даниил

Бережной Василий и Ювченко Дмитрий заняли 4 место. Всего от Николаевской области в соревнованиях приняли участие 6 спортсменов.

источник