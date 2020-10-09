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Главная страница » Blog » Спорт » «Поверь в себя»: николаевские спортсмены завоевали награды на Всеукраинской спартакиаде

«Поверь в себя»: николаевские спортсмены завоевали награды на Всеукраинской спартакиаде

«Поверь в себя»: николаевские спортсмены завоевали награды на Всеукраинской спартакиаде
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27 лет подряд в Украине проходят финальные соревнования Всеукраинской спартакиады «Поверь в себя» среди детей с инвалидностью. 5-8 октября в Чернигове прошли финальные соревнования по настольному теннису.

Николаевцы собрали комплект наград на чемпионате Украины по бадминтону

В этом году николаевские спортсмены завоевали 4 награды:

2020 10 09 sport2 1024x768 - «Поверь в себя»: николаевские спортсмены завоевали награды на Всеукраинской спартакиаде

1 место — Лобунько Никита
1 место — Золотова Звездная
1 место — Голиков Евгений
3 место — Васютинский Даниил

Бережной Василий и Ювченко Дмитрий заняли 4 место. Всего от Николаевской области в соревнованиях приняли участие 6 спортсменов.

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