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Главная страница » Blog » Власть » Повышение тарифов на электроэнергию для населения отложили

Повышение тарифов на электроэнергию для населения отложили

2020 07 13 twilight - Повышение тарифов на электроэнергию для населения отложили
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Кабинет министров продлил до 31 августа 2021 года действие постановления о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии. До начала осени будет действовать тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривен за кВт·ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 28 июля, которое транслировалось в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, постановление о ПСО единым механизмом, который регулирует вопросы расчетов между участниками рынка в рамках применения фиксированной цены для бытовых потребителей с применением единого тарифа — 1,68 грн/кВт ч.

Планировалось, что механизм ПСО будет действовать до 1 августа. По расчетам Минэнерго, переход на рыночные цены привел бы к увеличению тарифов для населения вдвое.

«Учитывая указанное и необходимость продолжения защиты бытовых потребителей от резкого роста цены на электрическую энергию, предлагается продлить срок действия действующей модели ПСО еще на один месяц, до 31.08.2021. Это создаст предпосылки для более эффективной проработки с заинтересованными сторонами обновленной модели ПСО с последующим ее направлением на рассмотрение в Кабинет министров Украины», — отмечают авторы проекта постановления.

dodatok 1 638 - Повышение тарифов на электроэнергию для населения отложили
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