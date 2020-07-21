О ЧП сообщили на линию «101» 20 июля в 22:20. Пожар произошел во дворе дома на улице Гречишникова в Заводском районе.

Пожар в жилом доме унес жизни молодой пары из Арбузинского района

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что огнем охвачена хозяйственная постройку на площади 50 кв м, в ней хранились вещи домашнего обихода.

В 22:47 пожар площадью 50 кв м локализован, 23:19 — ликвидирован. К расположенному рядом жилого дома огонь добраться не успел.

Предполагаемая причина возгорания называют короткое замыкание электросети.