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Пожар на улице Гречишникова в Николаеве: короткое замыкание уничтожило имущество

Пожар на улице Гречишникова в Николаеве: короткое замыкание уничтожило имущество
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О ЧП сообщили на линию «101» 20 июля в 22:20. Пожар произошел во дворе дома на улице Гречишникова в Заводском районе.

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По прибытию на место происшествия спасатели установили, что огнем охвачена хозяйственная постройку на площади 50 кв м, в ней хранились вещи домашнего обихода.

В 22:47 пожар площадью 50 кв м локализован, 23:19 — ликвидирован. К расположенному рядом жилого дома огонь добраться не успел.

Предполагаемая причина возгорания называют короткое замыкание электросети.

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Алина Сидорова

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