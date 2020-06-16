Сообщение о пожаре спасатели получили в понедельник вечером, горела трехкомнатная квартира на шестом этаже многоквартирного дома на улице Вокзальной в Николаеве.

фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Пожарным, которые приехали на место происшествия, дверь открыли хозяева квартиры. Помещение было плотно задымлено, на свежий воздух вывели 8 человек, двух кошек и крысу в клетке.

фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

По словам пожарных, огонь охватил около 5 кв. м помещения, причина — оставленный включенный утюг.

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