Сегодня Вторник, 16 июня, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

Пожар на улице Вокзальной в Николаеве: горела квартира в девятиэтажке
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

После долгих обещаний в Малую Корениху снова можно добраться на катере (расписание)

После долгих обещаний в Малую Корениху снова можно добраться на катере (расписание)

Чтобы было на что пить: в Большой Коренихе местный воровал могильные ограды

Чтобы было на что пить: в Большой Коренихе местный воровал могильные ограды

«Місто для людей» или «ДЕЗ» Океан «: в мэрии выясняют, кому должны платить жители Корабельного района

«Місто для людей» или «ДЕЗ» Океан «: в мэрии выясняют, кому должны платить жители Корабельного района

ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме: клиентам звонят с реального номера финучреждения

ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме: клиентам звонят с реального номера финучреждения

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Происшествия » Пожар на улице Вокзальной в Николаеве: горела квартира в девятиэтажке

Пожар на улице Вокзальной в Николаеве: горела квартира в девятиэтажке

Пожар на улице Вокзальной в Николаеве: горела квартира в девятиэтажке
0

Сообщение о пожаре спасатели получили в понедельник вечером, горела трехкомнатная квартира на шестом этаже многоквартирного дома на улице Вокзальной в Николаеве.

Пожар на улице Вокзальной в Николаеве: горела квартира в девятиэтажке
фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Пожарным, которые приехали на место происшествия, дверь открыли хозяева квартиры. Помещение было плотно задымлено, на свежий воздух вывели 8 человек, двух кошек и крысу в клетке.

Пожар на улице Вокзальной в Николаеве: горела квартира в девятиэтажке
фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

По словам пожарных, огонь охватил около 5 кв. м помещения, причина — оставленный включенный утюг.

В Центральном районе Николаева сгорел гараж вместе с машиной, полиция выясняет причину

Spread the love
  • 79
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post От Николаевщины в казначейство поступило свыше 1 млрд грн НДС
Next post Концессионный договор по порту "Ольвия" подпишут в ближайшее время

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации