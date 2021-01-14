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Пожары Николаевщины за последние сутки

Пожары Николаевщины за последние сутки
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За сутки, 13 января, спасатели 12 государственной пожарной спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали два пожара в частном секторе Вознесенщины.

Так, в Службу спасения в 7:53 от прохожих поступило сообщение о пожаре одной из комнат частного жилого дома на ул. Атамана Григорьева с. Бугское.

По указанному адресу прибыл дежурный караул подразделения. Горения на площади 25 кв. м. в 08:45 локализован и в 08:46 — ликвидирован.

О пожаре на ул. Александра Потебни г. Вознесенск сообщили в 23:16.

Здесь горела хозяйственная постройка на площади 5 кв. м. Спасатели в 23:37 пожар локализовали и в 23:38 — ликвидировали.

Всего в тушении привлекались 12 человек и 3 единицы техники ГСЧС, дополнительно работали пожарные местной пожарной охраны «Александровка».

В обоих случаях причины возгораний устанавливаются.

Также 13 января в 18:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля ВАЗ 2108 на ул. Щербакова с. Софиевка Новобугского района.

Об этом спасателям сообщил владелец. К месту было направлено отделение 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Пожар транспортного средства в 19:00 пожарные ликвидировали на площади 5 кв. м, по предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание электросети. К тушению привлекались 1 единица техники и 3 человека.

Видео: ГУ ГСЧС Николаевской области

Фото статьи: иллюстрационное

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Татьяна Корбун

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