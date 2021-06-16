15 июня Октябрьский районный суд поддержал позицию прокурора и приговорил 52-летнего жителя Николаева за убийство супругов — женщину и мужчину, жителей Одессы, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 30 января 2019 года возле Ленинского районного суда города Николаева. Осужденный и его жертвы были оппонентами по делу, которое рассматривалось в райсуде по долговым обязательствам. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину. От полученных ранений пострадавшие скончались .

Суд также удовлетворил гражданский иск на возмещение ущерба потерпевшей стороне на общую сумму более 200 тыс гривен.