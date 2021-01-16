Кабинетом Министров Украины введен механизм государственного регулирования цен на газ на период действия карантина и до конца текущего отопительного сезона с установлением предельной его стоимости на уровне 6,99 грн. за 1 куб.м.

ООО «ГК« Нафтогаз Украины » одной из первых подтвердила готовность к выполнению решения Кабинета Министров Украины и публично выразило намерения по обеспечению бытовых потребителей природным газом по вышеупомянутой цене и прием, как поставщиком « последней надежды » всех бытовых потребителей, предварительные поставщики которых не смогут, или откажутся поставлять газ по регулируемой цене.

Учитывая, что любой потребитель природного газа имеет право на свободный выбор поставщика природного газа, областная государственная администрация предлагает бытовым потребителям природного газа использовать при смене поставщика, возможности банков-партнеров ООО «Газоснабжающей компании « Нафтогаз Украины »: АО КБ« ПриватБанк », Первого Украинского Международного банка (ПУМБ), со второй половины января 2021 — АО «Ощадбанк», а также практические рекомендации, изложенные ниже.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТАВЩИКА ГАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА ГАЗОТЕКА:

1.Подать заявление-присоединение установленного образца к новому поставщику. Это можно сделать как на сайте нового поставщика, так и прислать ему сканированное / сфотографированное заявление по электронной почте.

Вместе с заявлением-присоединением потребитель предъявляет поставщику: документы, которыми определено право собственности или пользования на объект (помещение) документ, удостоверяющий личность потребителя (паспорт), а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) другие документы, которые может потребовать поставщик (перечень которых должен быть определен на сайте такого поставщика). Например, это может быть последний счет за распределение или поставки газа.

Заявление также может подать и доверенное лицо владельца помещения, однако она должна иметь оформленную надлежащим образом доверенность.

2. Ожидать сообщения от нового поставщика о дате, с которой будет осуществляться поставки природного газа.

У новой компании есть для этого срок до 20 дней, однако конкуренция уже заставляет компании реагировать быстрее. После завершения процедуры смены поставщика новый поставщик в течение трех рабочих дней письменно уведомляет бытового потребителя о дате, с которой осуществляется поставка природного газа.

3. Получить окончательный счет от предыдущего поставщика в течение шести недель.

Рассчитаться с предыдущим поставщиком в течение десяти дней с момента получения счета. Если вы не согласны с таким счетом, тогда следует обратиться в суд.

Дополнительно.

Отсутствие индивидуального газового счетчика не является препятствием для смены поставщика.

В случае смены поставщика газа лицо, имеющее льготы или субсидии в обязательном порядке должна уведомить органы социальной защиты населения.

Алгоритм действий при смене поставщика газа при использовании сайта «ГАЗОТЕКА»:

Для поиска сайта «ГАЗОТЕКА» необходимо перейти по ссылке

Если поиск поставщика будет осуществляться на сайте «ГАЗОТЕКА», необходимо выполнить следующие действия:

на главной странице необходимо указать текущий тариф выбрав газоснабжающую компанию из предложенного перечня, если компания отсутствует необходимо выбрать «Я НЕ ЗНАЮ»;

на главной странице необходимо указать текущий тариф выбрав газоснабжающую компанию из предложенного перечня, если компания отсутствует необходимо выбрать «Я НЕ ЗНАЮ»; Далее необходимо указать объем годового потребления газа, после чего нажать «НАЙТИ»;

Далее необходимо указать объем годового потребления газа, после чего нажать «НАЙТИ»; На следующей странице появится список поставщиков газа с кратким описанием по действующему тарифу на газ и условий оплаты; после избрания наиболее привлекательной коммерческого предложения газопоcтачальнои компании необходимо нажать «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН» ;

На следующей странице появится список поставщиков газа с кратким описанием по действующему тарифу на газ и условий оплаты; после избрания наиболее привлекательной коммерческого предложения газопоcтачальнои компании необходимо нажать «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН» ; Далее потребителю будет предложено заполнить заявку, в которую необходимо внести его личные данные. Сложившуюся заявку необходимо будет подписать или электронной подписью (при наличии), либо подписать собственноручно ( «живым» подписью) распечатав ее, После того как заявку подписано к ней необходимо добавить следующие отсканированные документы: паспорт, индивидуальный налоговый номер, документ о праве собственности, последняя платежка за распределение газа и / или поставки газа (требования к предоставлению в пакет документов платежек у всех поставщиков разные, но их предоставления ускорит процесс перехода к новому поставщику)

Далее потребителю будет предложено заполнить заявку, в которую необходимо внести его личные данные. Сложившуюся заявку необходимо будет подписать или электронной подписью (при наличии), либо подписать собственноручно ( «живым» подписью) распечатав ее, После того как заявку подписано к ней необходимо добавить следующие отсканированные документы: паспорт, индивидуальный налоговый номер, документ о праве собственности, последняя платежка за распределение газа и / или поставки газа (требования к предоставлению в пакет документов платежек у всех поставщиков разные, но их предоставления ускорит процесс перехода к новому поставщику) Далее полностью сформирован пакет документов необходимо направить в электронной форме (отсканированные копии) на электронный адрес газоснабжающей компании, там указана

После того как документы отправлены, потребитель ждет подтверждения смены поставщика от выбранной им газоснабжающей компании. Это может длиться до 20 дней.

Пакет документов на смену поставщика газа можно отправить также и в бумажной форме. Для этого необходимо будет найти почтовый адрес выбранной потребителем газоснабжающей компании на ее официальном сайте.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТАВЩИКА ГАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА PRIVAT24.UA (вопросы-ответы):

Для смены поставщика газа необходимо:

Подать заявку на сайте privat24.ua . Получите сообщение о том, что вы клиент компании «Нафтогаз Украины».

Действительно ли можно сменить поставщика газа?

Сменить поставщика природного газа каждый бытовой клиент может с 1 июля 2020 года.

Если клиент решил сменить поставщика газа, об этом нужно сообщить только в новую газоснабжающую компанию. Новый поставщик будет решать все технические вопросы по расторжению договорных отношений клиента со старым поставщиком. Сейчас законодательство позволяет изменять поставщика газа онлайн. Подать заявку можно прямо на privat24.ua в любое удобное время.

Как стать клиентом ГК «Нафтогаз Украины»?

Войдите в Приват24 (web) в раздел «Услуги» -> «Мои поставщики». Заполните заявку на присоединение и подпишите ее электронной цифровой подписью. Ждите информацию о присоединении в «Архиве заявок».

Что такое EIC-код?

EIC-код — это персональный газовый номер объекта газоснабжения (точки учета объекта газоснабжения).

EIC-код содержит 16 символов (буквы и цифры). Например, 56XM19A205987456.

Где найти EIC-код?

В личном кабинете оператора ГРМ (облгазов) — раздел о личных данных. В договоре по поставкам газа, если он у вас хранится в бумажном виде (неотъемлемой частью договора является заявление-присоединение, там должно быть код) В счете за распределение газа (ищите тот, что был до июня 2020 года, потому что после этой даты не все облгазы отмечают эти данные).

У всех поставщиков газа одинаковые цены на газ?

С августа 2020 года каждое поставщик газа сам отвечает за цену ресурса. Узнать о цене на газ нужного поставщика можно на сайте «ГазПравда».

Могут пользоваться тарифами компании «Нафтогаз» те, кто имеет льготы и субсидии?

Тарифы доступны для получателей льгот и субсидий. В случае смены поставщика газа лицо, имеющее льготы или субсидии в обязательном порядке должна уведомить органы социальной защиты населения.

источник