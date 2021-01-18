Спасатели Николаевщины напоминают о важности соблюдения правил безопасности на Крещение.

Поскольку вода обычно ледяная, для неподготовленного человека такое купание довольно опасно.

Поэтому, прежде чем окунуться, помните:

людям с заболеваниями сердечно-сосудистой или дыхательной систем лучше воздержаться от купания;

людям с заболеваниями сердечно-сосудистой или дыхательной систем лучше воздержаться от купания; заходить в воду детям можно только с разрешения и под наблюдением родителей;

заходить в воду детям можно только с разрешения и под наблюдением родителей; для здорового человека достаточно будет окунуться в воду до 10-15 секунд, после чего сразу выйти на берег;

для здорового человека достаточно будет окунуться в воду до 10-15 секунд, после чего сразу выйти на берег; после купания обязательно вытритесь полотенцем и переоденьтесь в сухую одежду, чтобы предотвратить переохлаждение;

после купания обязательно вытритесь полотенцем и переоденьтесь в сухую одежду, чтобы предотвратить переохлаждение; не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Правила безопасного поведения на водоемах:

погружаться (купаться) необходимо в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей и медицинских работников;

погружаться (купаться) необходимо в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей и медицинских работников; к проруби необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;

к проруби необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног; после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду; для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области