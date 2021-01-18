Спасатели Николаевщины напоминают о важности соблюдения правил безопасности на Крещение.
Поскольку вода обычно ледяная, для неподготовленного человека такое купание довольно опасно.
Поэтому, прежде чем окунуться, помните:
- людям с заболеваниями сердечно-сосудистой или дыхательной систем лучше воздержаться от купания;
- заходить в воду детям можно только с разрешения и под наблюдением родителей;
- для здорового человека достаточно будет окунуться в воду до 10-15 секунд, после чего сразу выйти на берег;
- после купания обязательно вытритесь полотенцем и переоденьтесь в сухую одежду, чтобы предотвратить переохлаждение;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Правила безопасного поведения на водоемах:
- погружаться (купаться) необходимо в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей и медицинских работников;
- к проруби необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;
- после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
- для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая.
По информации Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области
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