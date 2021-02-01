План вакцинации должен включать тесную коммуникацию и сотрудничество между правительством, областными государственными администрациями и органами местной власти. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с членами правительства и представителями правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Во время совещания правительства доложили о подготовке онлайн-платформы, с помощью которой можно будет записаться в очередь на вакцинацию. Кабинет Министров представит ее в феврале.
По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, впервые за долгое время число активных больных коронавирусом в Украине опустилась ниже 200 000. В то же время несмотря на уменьшение показателей новых случаев и летальности, за прошедшую неделю выросло количество госпитализированных — 12 147 человек против 11 630 позапрошлой неделе.
Глава правительства отметил, что растет количество тестирований методом ИФА и значительно увеличилось количество проведенных экспресс-тестов — 34 600 по сравнению с 20 тысячами на позапрошлой неделе.
Премьер-министр также добавил, что рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину.
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