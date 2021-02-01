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Главная страница » Blog » Власть » Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19 и как будет происходить этот процесс – Президент

Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19 и как будет происходить этот процесс — Президент

Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19 и как будет происходить этот процесс — Президент
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План вакцинации должен включать тесную коммуникацию и сотрудничество между правительством, областными государственными администрациями и органами местной власти. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с членами правительства и представителями правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Во время совещания правительства доложили о подготовке онлайн-платформы, с помощью которой можно будет записаться в очередь на вакцинацию. Кабинет Министров представит ее в феврале.

Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19 и как будет происходить этот процесс. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной, — сказал Владимир Зеленский.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, впервые за долгое время число активных больных коронавирусом в Украине опустилась ниже 200 000. В то же время несмотря на уменьшение показателей новых случаев и летальности, за прошедшую неделю выросло количество госпитализированных — 12 147 человек против 11 630 позапрошлой неделе.

На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни, — отметил Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что растет количество тестирований методом ИФА и значительно увеличилось количество проведенных экспресс-тестов — 34 600 по сравнению с 20 тысячами на позапрошлой неделе.

Премьер-министр также добавил, что рассматривается возможность перехода к адаптивному карантину.

Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно больше ослабление карантинных мероприятий — до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение, — отметил Денис Шмыгаль.
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Алина Сидорова

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