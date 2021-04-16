14 апреля 2021 года Правительство приняло постановление о дополнительном направлении из государственного бюджета средств в объеме 6,5 млрд гривен на закупку вакцин от острой респираторной болезни COVID-19. Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

Это решение в тот же день согласовал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

С учетом соответствующих расходов 2020 года общая объем расходов государственного бюджета на закупку вакцин от острой респираторной болезни COVID-19 составляет 11,4 млрд гривен.

Правительство приняло все меры по обеспечению Министерства здравоохранения Украины средствами для закупки вакцин и проведения до конца 2021 прививки 70% взрослого населения (определены из общей численности населения в 41,7 млн ​​человек по данным Госкомстата состоянию на 1 января 2020 года). То есть планируется охватить вакцинацией 34,2 млн человек взрослого населения.

Для этого необходимо обеспечить поступление почти 48 млн доз вакцин с учетом 8 млн доз, которые должны быть получены бесплатно в рамках механизма COVAX.

В то же время перед Министерством здравоохранения стоит достаточно серьезный вызов: обеспечить своевременную закупку и поставку в Украину соответствующего количества вакцин и надлежащим образом организовать вакцинацию для достижения заявленных показателей. Ведь это почти 6 млн прививок ежемесячно с мая и до конца 2021 года (в среднем более 250 000 прививок в день) и охвата двумя дозами прививок до конца года 70% взрослого населения.