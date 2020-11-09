Сегодня Понедельник, 9 ноября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Украина переходит на второй этап реагирования на распространение COVID-19

Украина переходит на второй этап реагирования на распространение COVID-19

Территорию «Дикого сада» облагородили за счет Общественного бюджета

Территорию «Дикого сада» облагородили за счет Общественного бюджета

На Херсонском шоссе собираются строить многофункциональную площадку

На Херсонском шоссе собираются строить многофункциональную площадку

Правительство ОАЭ передало Украине экспресс-тесты на COVID-19

Правительство ОАЭ передало Украине экспресс-тесты на COVID-19

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » Правительство ОАЭ передало Украине экспресс-тесты на COVID-19

Правительство ОАЭ передало Украине экспресс-тесты на COVID-19

Правительство ОАЭ передало Украине экспресс-тесты на COVID-19
0

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало Украине почти 240 000 экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Передача состоялась во время встречи председателя Службы Ивана Баканова с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом Аль-Каабе.

ОАЭ рассматривает Украину как важного партнера, так и в дальнейшем поддерживать ее в борьбе с коронавирусной инфекцией, — отметил посол.

В свою очередь Иван Баканов поблагодарил партнеров из ОАЭ и напомнил, что такая помощь оказывается не впервые. Эти медицинские тесты будут переданы в регионы Украины для оперативного выявления COVID-19 у населения и надлежащего реагирования на изменения эпидемиологической ситуации.

Мы высоко ценим партнерство и дружеские отношения между нашими странами. Я искренне надеюсь, что тесное взаимодействие между Украиной и ОАЭ будет и в дальнейшем углубляться в интересах наших народов, — отметил Иван Баканов.

Он также проинформировал Посла о привлечении спецслужбы к борьбе с коронавирусом, особенно в части противодействия фейкам и распространению недостоверной или панической информации на первом этапе карантина.

Напомним, в апреле по поручению Президента Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ. Тем рейсом также была доставлена ​​первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавируса. В частности, 15 000 медицинских халатов, 20 000 защитных масок, 500 000 перчаток, 30 000 пар защитной обуви, 15 000 комбинезонов и 6 000 литров дезинфицирующего средства.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Если семейный врач не отвечает на звонки или больной из другого города - в ОГА рассказали, как действовать людям с симптомами коронавируса
Next post На Херсонском шоссе собираются строить многофункциональную площадку

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»