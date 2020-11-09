Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало Украине почти 240 000 экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Передача состоялась во время встречи председателя Службы Ивана Баканова с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом Аль-Каабе.
В свою очередь Иван Баканов поблагодарил партнеров из ОАЭ и напомнил, что такая помощь оказывается не впервые. Эти медицинские тесты будут переданы в регионы Украины для оперативного выявления COVID-19 у населения и надлежащего реагирования на изменения эпидемиологической ситуации.
Он также проинформировал Посла о привлечении спецслужбы к борьбе с коронавирусом, особенно в части противодействия фейкам и распространению недостоверной или панической информации на первом этапе карантина.
Напомним, в апреле по поручению Президента Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ. Тем рейсом также была доставлена первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавируса. В частности, 15 000 медицинских халатов, 20 000 защитных масок, 500 000 перчаток, 30 000 пар защитной обуви, 15 000 комбинезонов и 6 000 литров дезинфицирующего средства.