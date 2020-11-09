Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало Украине почти 240 000 экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Передача состоялась во время встречи председателя Службы Ивана Баканова с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом Аль-Каабе.

ОАЭ рассматривает Украину как важного партнера, так и в дальнейшем поддерживать ее в борьбе с коронавирусной инфекцией, — отметил посол.

В свою очередь Иван Баканов поблагодарил партнеров из ОАЭ и напомнил, что такая помощь оказывается не впервые. Эти медицинские тесты будут переданы в регионы Украины для оперативного выявления COVID-19 у населения и надлежащего реагирования на изменения эпидемиологической ситуации.

Мы высоко ценим партнерство и дружеские отношения между нашими странами. Я искренне надеюсь, что тесное взаимодействие между Украиной и ОАЭ будет и в дальнейшем углубляться в интересах наших народов, — отметил Иван Баканов.

Он также проинформировал Посла о привлечении спецслужбы к борьбе с коронавирусом, особенно в части противодействия фейкам и распространению недостоверной или панической информации на первом этапе карантина.

Напомним, в апреле по поручению Президента Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ. Тем рейсом также была доставлена ​​первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для борьбы с коронавируса. В частности, 15 000 медицинских халатов, 20 000 защитных масок, 500 000 перчаток, 30 000 пар защитной обуви, 15 000 комбинезонов и 6 000 литров дезинфицирующего средства.