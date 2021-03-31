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Главная страница » Blog » Путешествия » Правительство прекратило действие соглашения о сотрудничестве с РФ в области туризма

Правительство прекратило действие соглашения о сотрудничестве с РФ в области туризма

turizm - Правительство прекратило действие соглашения о сотрудничестве с РФ в области туризма
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31 марта 2021 Кабинет Министров одобрил разработанный Министерством культуры и информационной политики Украины (МКИП) проект постановления «О прекращении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма».

Документ разработан для прекращения действия Соглашения, подписанного в 1999 году, поскольку, в связи с вооруженной агрессией России фактическое сотрудничество в туристической отрасли прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют.

Принятие этого постановления Правительством стало завершающим этапом выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для прекращения действия Соглашения.

Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке сообщит об этом правительству РФ.

«Прекращение действия настоящего Соглашения в области туризма — логический долгожданный шаг, учитывая российскую агрессию. Также это повод еще больше сфокусироваться на внутреннем украинском туризме. Нам есть что рассмотреть самым и показать гостям страны», — прокомментировал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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