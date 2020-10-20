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Главная страница » Blog » Власть » Правительство Украины приняло постановление о бесплатных тестах на COVID-19 и создании горячей линии

Правительство Украины приняло постановление о бесплатных тестах на COVID-19 и создании горячей линии

Правительство Украины приняло постановление о бесплатных тестах на COVID-19 и создании горячей линии
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Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19, которая предусматривает создание национального штаба противодействия биологическим угрозам. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов Украины, передает  УНН.

Так, проект постановления о мерах противодействия распространению COVID-19 и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз имеет целью предоставление рекомендаций Президенту Украины о создании Национального штаба противодействия биологическим угрозам, с описанием конкретных направлений и задач координационной работы указанного штаба для противодействия распространению респираторной болезни COVID-19.

Так, Национальный штаб должен направить координационные усилия в частности на:

  • меры по оперативному реагированию на распространение COVID-19 через информирование граждан и обеспечение обратной связи введения в стране единого многоканального телефонного контакта и его связи с кол-центр;
  • обеспечение эффективной бесплатной диагностики и тестирования на COVID-19. В частности, в рамках Госбюджета на 2021 год создать целевую бюджетную программу с целью развития государственной региональной сети вирусологических лабораторий с общей мощностью более 100 тыс. исследований в сутки;
  • обеспечения лечение коронавирусной болезни в амбулаторных условиях: создать или восстановить в регионах систему неотложной медицинской помощи при COVID-19;
  • обеспечение защиты медицинских работников;
  • обеспечение социальной поддержки пациентов с коронавирусной болезнью.

Кроме того, сообщается, что правительство должно осуществить перераспределение средств общего фонда Государственного бюджета Украины на 2020 год расходами Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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Елена Кораб

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