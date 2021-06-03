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Правительство упростило получение водительских прав и регистрации транспортных средств для ВПЛ

dija - Правительство упростило получение водительских прав и регистрации транспортных средств для ВПЛ
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Кабинет министров Украины на своем заседании 2 июня внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами и Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей , мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов. Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции.

Соответствующие изменения предусматривают, что гражданам из числа внутренне перемещенных лиц, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте проживания, предоставлена ​​возможность получать водительское удостоверение и допуск к управлению транспортными средствами, а также осуществлять государственную регистрацию (перерегистрацию) и снятия с учета транспортных средств.

До этого, если отсутствовали сведения о зарегистрированном месте проживания в документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или Едином государственном демографическом реестре, ВПЛ были лишены такой возможности.

Учитывая, что сейчас зарегистрировать место проживания на временно оккупированных территориях Украины невозможно, указанные изменения позволят получить указанные услуги, просто пользуясь справкой ВПЛ.

Кроме того, напомним, что на заседании 26 мая 2021 года, Кабинет Министров внес изменения в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины, от 4 июня 2015 № 367 и от 17 июля 2019 № 815.

Таким образом, в случае потери регистрационного документа на транспортное средство или непригодности его для дальнейшего использования владелец транспортного средства или лицо, эксплуатирующее такое транспортное средство на законных основаниях, или их уполномоченные представители могут осуществить одноразовый выезд на этом транспортном средстве с временно оккупированной территории на основании копии регистрационной карточки транспортного средства, которая подтверждает государственную регистрацию этого транспортного средства на территории Украины.

Копию регистрационной карточки граждане могут получить в территориальных сервисных центрах МВД.

Эти изменения касаются транспортных средств, относящихся к категориям А1, А, В1, а именно мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей.

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Алина Сидорова

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