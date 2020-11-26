Кабинет Министров принял решение о возобновлении с 1 ноября 2020 года выплат физическим лицам-предпринимателям помощи на детей в связи с введением карантина выходного дня.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина.

Мы просим правительство возобновить программу поддержки физических лиц-предпринимателей и хотим, чтобы эта программа действовала с 1 ноября по 31 декабря. Мы предлагаем продолжить выплату помощи на детей лицам, которые уже получали ее в мае-августе 2020 года без подачи заявления и новых документов. И второе — новые предприниматели, которые хотят воспользоваться такой программой поддержки, могут обратиться за ее назначением до 15 декабря 2020 года. Финансирование такой программы будет осуществлено за счет Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией, — сказала министр соцполитики Марина Лазебная.

Выплата помощи на детей осуществляется физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога. Порядок выплаты такой помощи был утвержден постановлением КМУ от 22 апреля 2020 года №329. Размер такой помощи составит 2 тыс. грн на каждого ребенка.

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