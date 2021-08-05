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Главная страница » Blog » Бизнес » Правоохранители расследуют три уголовных производства касательно рейдерской атаки на НГЗ.

Правоохранители расследуют три уголовных производства касательно рейдерской атаки на НГЗ.

dsc 5537 - Правоохранители расследуют три уголовных производства касательно рейдерской атаки на НГЗ.
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Уголовные производства расследуются в подразделениях ГБР и полиции. Об этом стало известно из сообщения на официальной странице завода в соцсети Facebook.

Так, действия членов организации «Стоп шлам» полиция квалифицирует как покушение на мошенничество в особо крупных размерах.

Согласно материалам уголовного производства, чтобы завладеть имуществом НГЗ, группа лиц сфабриковала документы, на основании которых в дальнейшем был подан иск от о взыскании морального ущерба в размере 9,2 млрд грн.

Помимо этого, ГБР расследует 2 уголовных производства в отношении неправомерных действий должностных лиц Заводского районного суда города Николаева, который почему-то оказался очень лояльным к ОО «Стоп шлам».

Одно из них правоохранители квалифицируют по статьям 376-1 УК «Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда» и 366 УК «Служебный подлог»– должностные лица Заводского районного суда провели распределение дела по иску ОО «Стоп шлам» вопреки требованиям действующего законодательства в нерабочее время и с процессуальными нарушениями.

Другое – по статье 364 УК «Злоупотребление властью или служебным положением» – судья Ирина Боброва приняла к производству и вынесла решение без уплаты судебного сбора. А, при сумме иска в 9,2 млрд грн, он должен был быть не менее 92 млн грн.

В дальнейшем, во время рассмотрения  упомянутых материалов, судья Боброва приняла во внимание незаконную экспертизу, игнорируя при этом все ходатайства стороны защиты и отказываясь вызвать в суд «потерпевших».

Будем надеяться на объективные и оперативные результаты расследования во всех этих уголовных производствах.

Рейдеры должны быть привлечены к уголовной ответственности и понести справедливое наказание за свои преступления!

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Сергей Шелест

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