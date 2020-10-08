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Главная страница » Blog » Криминал » Предприимчивый крымчанин “погорел” на расчетах фальшивыми деньгами в Николаевской области

Предприимчивый крымчанин «погорел» на расчетах фальшивыми деньгами в Николаевской области

Предприимчивый крымчанин «погорел» на расчетах фальшивыми деньгами в Николаевской области
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В Николаевской области полицейские задержали мужчину, который пытался купить автомобиль за фальшивые гривны, но был разоблачен владельцем.

Из подробностей дела известно, что в сети интернет житель села Веселая Балка Казанковского района разместил объявление о продаже своего автомобиля Audi A6, на которое откликнулся покупатель. 6 октября незнакомец договорился с продавцом о встрече, но, когда приехал, вел себя подозрительно. Злоумышленник вообще не интересовался автомобилем, был готов немедленно рассчитаться и достал деньги.

2020 10 08 audi - Предприимчивый крымчанин

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Продавец сразу увидел, что гривны ненастоящие, краска на некоторых купюрах была размытой, поэтому начал предъявлять претензии. Незнакомец достал телефон, и попросил кого-то срочно его забрать. Продавец не растерялся и помешал убежать преступнику, вызвал полицию и держал его вместе с родственниками до приезда правоохранителей.

68 тысяч в виде банкнот номиналом по 500 гривен с признаками подделок сотрудники Казанковского отделения полиции направили на экспертизу. Задержанному уроженцу Донецкой области, жителю Крыма за два уголовных правонарушениях грозит до 5 лет заключения.

2020 10 08 grivny2 - Предприимчивый крымчанин

Сейчас правоохранители разыскивают сообщника задержанного и проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений в Доманевском, Первомайском и Вознесенском районах.

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Алина Сидорова

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