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Главная страница » Blog » Бизнес » Предприниматели 1-й группы, которые платят налоги по упрощенной системе, освобождены от уплаты ЕСВ и единого налога до 31 мая 2021 года

Предприниматели 1-й группы, которые платят налоги по упрощенной системе, освобождены от уплаты ЕСВ и единого налога до 31 мая 2021 года

Предприниматели 1-й группы, которые платят налоги по упрощенной системе, освобождены от уплаты ЕСВ и единого налога до 31 мая 2021 года
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Физические лица-предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения, и принадлежат к первой группе плательщиков единого налога освобождены от уплаты ЕСВ и единого налога до 31 мая 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГНС в Николаевской области.

Налоговики обращают внимание, что Законом Украины от 4 декабря 2020 года №1072 — IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно социальной поддержки налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID — 19, вызванной коронавирусом SARS — CoV — 2», который вступил в силу 10.12.2020, временно освобождаются от начисления, вычисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее — единый взнос) физические лица — предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения, и принадлежат к первой группе плательщиков единого налога, в части сумм, которые подлежат начислению, вычислению и уплате такими лицами за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 года за себя.

Такие лица могут принять решение о начислении, вычислении и уплате единого взноса за отмеченные в абзаце первом п. п. 9 прим. 10.1 п. 9 прим. 10 разд. VIII «Заключительные и переходные положения» Закона № 2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее -Закон №2464) периоды в размерах и порядке, определенных Законом №2464. В таком случае информация об оплаченных суммах указывается в отчетности о начислении единого взноса за отчетный период, определенный для таких лиц Законом №2464.

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Людмила Александрова

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