Предпринимателям, которые не соблюдают договоренностей и продолжают продажу непродовольственных товаров на рынках, городской совет не будет компенсировать убытки.

Об этом сообщает Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции, передает пресс-служба Николаевского городского совета.

На рынках города не все предприниматели придерживаются карантинных ограничений. В частности, несмотря на запрет, продолжается продажа непродовольственных товаров. Такие факты выявлены по адресам: ул. Озерная, 14 (ООО «Штрассе»), ул. Шестой Слободская угол пр. Центральный (ООО «Универсал-Юг»), ул. Космонавтов, 80 (ООО «Универсал-Юг»), ул. Космонавтов, 62-64 (ЧП «Клаксон»), пр. Мира, 2 (ООО «ПОБУТСЕРВИС-ПЛЮС»), ул. Третей Слободской, 50-56 (ООО «РЫНОК» ДЗЕРЖИНСКИЙ », ООО« ЮЛИАНА-СЕРВИС »). Это противоречит тем договоренностям, которых достигли на своей недавней встрече мэр и руководители рынков Николаева (https://bitly.su/CG0Zb). Было решено, что руководители, которые пострадали от введения усиленного карантина, смогут получить возмещение уплаченных налогов. И в свою очередь — снизить арендную плату для предпринимателей. Но речь шла о помощи именно потому, что бизнесмены, которые занимаются продажей непродовольственных товаров, временно не могут работать из-за локдауна. Вполне логично, что те, кто проигнорировал карантинные требования и будет пытаться обратиться в город за возмещением — его не получат. Такие «хитрецы», мягко говоря, наживающихся за счет своих законопослушных неработающих конкурентов, периодически оказываются под проверками. Хотеть и рыбку съесть и в воду не лезть — вполне естественно, но в данном случае это не сработает, — сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.