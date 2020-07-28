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Главная страница » Blog » Бизнес » Предприниматели Николаевщины задолжали почти 455 млн.грн. единого взноса

Предприниматели Николаевщины задолжали почти 455 млн.грн. единого взноса

Предприниматели Николаевщины задолжали почти 455 млн.грн. единого взноса
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Налоговыми органами применяются меры взыскания, введенные Законом Украины от 08 июля 2010 года №2464- VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее — Закон №2464). В соответствии с Законом №2464 работа по взысканию задолженности по единому взносу с должников осуществляется налоговыми органами совместно с органами государственной исполнительной службы.

По состоянию на 01.07.2020 года сумма задолженности по ЕСВ (без учета банкротов) составила 454,7 млн гривен.

В соответствии с п.п. 7.1.2  п.7.1 ст.7 Закона №2464 в случае, если плательщиком не получен доход (прибыль) в отчетном квартале или отдельном месяце отчетного квартала, такой плательщик обязан определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной данным законом. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса. Такие плательщики платят единый взнос один раз в квартал до 20 числа месяца, следующего  за кварталом, за который платится единый взнос. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за каждый месяц такого квартала.

В течение января-июня 2020 года по результатам направления требований в счет погашения задолженности по ЕСВ поступило 30,7 млн грн, в т.ч. от органов ГИС — 4,5 млн гривен.

Детальнее об особенностях списания суммы недоимки, начисленной плательщикам единого взноса можно  ознакомиться на субсайте ГУ ГНС в Николаевской области в разделе «Новости», по ссылке: https://mk.tax.gov.ua/media — ark/news — ark/426017.html.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Елена Кораб

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