ГНС Николаевщины продолжает создавать комфортные условия для ведения бизнеса в регионе, в т.ч. предпринимателями — «упрощенцами», улучшает сервисное обслуживание налогоплательщиков. В свою очередь, представители малого бизнеса систематически обеспечивают жизнедеятельность территориальных общин, поскольку активно и добросовестно платят единый налог в местный бюджет.

Так, в январе-мае 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в местные бюджеты 240,1 млн грн единого налога от физических лиц — предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения, что на 24,5 млн грн больше, чем за 5 месяцев 2019 года.

В налоговой службе Николаевщины подчеркивают — единый налог от предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения, стабильно пополняет местные бюджеты области и является важной финансовой составляющей в решении, как экономических, так и социальных вопросов региона.

Главным управлением ГНС в Николаевской области