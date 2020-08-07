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Предпринимателям Николаевщины возместили из бюджета 616 млн грн НДС

Предпринимателям Николаевщины возместили из бюджета 616 млн грн НДС
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За семь месяцев 2020 года 66 субъектам хозяйственной деятельности Николаевщины (юридическим лицам) возмещено на счета плательщиков в банке 616,1 млн грн налога на добавленную стоимость.

Главное управление ГНС в Николаевской области напоминает, что за счет возмещения налога на добавленную стоимость своевременно пополняются оборотные средства субъектов хозяйственной деятельности, гарантирующее развитие и возможность наращивания объемов производства. Возмещение налога на добавленную стоимость осуществляется прозрачно, ведь электронная система делает невозможным проведение любых махинаций. Легальность бизнеса, электронный формат общения с налоговой и отсутствие рисковых операций — это те важные факторы, позволяющие получать возмещение НДС своевременно.

С целью предотвращения безосновательного возмещения субъектам хозяйственной деятельности налога на добавленную стоимость, Главным управлением ГНС в Николаевской области проводится контрольно-проверочная работа, по результатам которой в январе — июле 2020 года предотвращено безосновательное возмещение НДС на сумму 46,5 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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