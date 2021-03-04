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Главная страница » Blog » Власть » Председатель облсовета Замазеева анонсировала молитвенные завтраки со своим участием

Председатель облсовета Замазеева анонсировала молитвенные завтраки со своим участием

Председатель облсовета Замазеева анонсировала молитвенные завтраки со своим участием
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Председатель областного совета Анна Замазеева сообщила, что раз в квартал в Николаевской области будут проходить молитвенные завтраки. Участниками первого, который состоится уже 10 марта, станет руководство Николаевского областного совета, облгосадминистрации и города Николаева, а также лидеры — представители всех христианских конфессий. Об этом Замазеева написала на своей странице в Фейсбуке.

По моему мнению, это прекрасная возможность обсудить вопросы развития Николаевщины под другим углом, в разрезе видения лидеров христианской общины области. Конечно, мы сможем объединить свои усилия ради комфорта жителей области, защиты вечных и универсальных ценностей, эффективных и успешных взаимоотношений различных ветвей власти и граждан, представителей различных мнений или политических взглядов. Мы ориентированы на мир и развитие — так и будет, — написала Анна Замазеева.
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