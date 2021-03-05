Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким представил коллективу нового главу Вознесенской районной государственной администрации Николаевской области Сергея Шурабуру.
Виталий Ким Отметил, что в согласовании с распоряжением Президента Украины № 124/2021-рп от 26 февраля 2021 года председателем Вознесенской районной государственной администрации Николаевской области назначен Сергей Шурабура.
В свою очередь, Сергей Шурабура отметил, что будет добросовестно выполнять свои обязанности.
В конце встречи Виталий Ким сообщил, что будет проведена аналогичное совещание и подведены итоги работы нового главы за полгода. И если будет прослеживаться позитив, то будет продолжена сотрудничество.
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