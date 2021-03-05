Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким представил коллективу нового главу Вознесенской районной государственной администрации Николаевской области Сергея Шурабуру.

Виталий Ким Отметил, что в согласовании с распоряжением Президента Украины № 124/2021-рп от 26 февраля 2021 года председателем Вознесенской районной государственной администрации Николаевской области назначен Сергей Шурабура.

Хочу поздравить Сергея Олеговича с назначением на должность Председателя райгосадминистрации. Надеюсь, что вы оправдает надежды и ответственно отнесетесь к выполнению новых поставленных задач. И считаю, что молодые люди, которые хотят что-то менять вправе вдохнуть новую жизнь в лучшую сторону, — сказал председатель ОГА.

В свою очередь, Сергей Шурабура отметил, что будет добросовестно выполнять свои обязанности.

Это будет нелегкий и тернистой путь, но я сделаю все, чтоб реализовать политику, которую ставит перед нами Президент Украины, председатель Николаевской ОГА. Я Призываю всех вместе решать насущные вопросы нашего района, для того чтоб он и в дальнейшем развивался и процветал, — сказал он.

В конце встречи Виталий Ким сообщил, что будет проведена аналогичное совещание и подведены итоги работы нового главы за полгода. И если будет прослеживаться позитив, то будет продолжена сотрудничество.