Уже сейчас систему видеомониторинга постепенно вводят в каждом подразделении полиции. Об этом глава Национальной полиции сообщил сегодня, 11 февраля.

Во время коллегии Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что в полиции существуют проблемы, которые являются особенно болезненными:

«Это возможные неправомерные действия со стороны полицейских в отношении граждан. И побороть эту проблему должна «Custody Records» — система видеомониторинга в подразделениях полиции. Неважно, по каким причинам вы там находитесь: на консультации, допросе или вас задержали. Каждый ваш шаг и действия полицейских должны четко фиксироваться камерами видеонаблюдения. Мы уже сейчас постепенно вводим «Custody Records» в каждом подразделении полиции. И это однозначный позитив для обеих сторон».

Открытые полицейские фронт-офисы заработают в каждом регионе страны — глава Нацполиции

Глава ведомства подчеркнул, что четкий контроль будет способствовать предупреждению ненадлежащего поведения полицейских в отношении задержанных или посетителей подразделений полиции. Однако одновременно это защитит и самих правоохранителей от возможных провокаций и даже может помочь спасти жизнь.

«Яркий пример: благодаря видеонаблюдению в январе этого года в Житомире работник полиции спас жизнь задержанному, который пытался совершить самоубийство. В Харькове задержанный заявил, что полицейский толкнул его и тот разбил себе голову. Просмотрев видео, установили, что задержанный самостоятельно нанес себе травмы, чтобы обвинить полицейских. Об этом почему-то не принято говорить, но случаи необоснованных обвинений полицейских случаются нередко », — отметил Игорь Клименко.

В Украине внедрят новую модель организации деятельности Национальной полиции Украины

Он добавил, что в таких ситуациях доказать правоту правоохранителей сложно, и в таком случае видеофиксация должна помочь установить истину.