В августе этого года произошла либерализация рынка газа, благодаря чему потребители получили право свободно выбирать поставщиков, сообщает Правительственный портал. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время итогового заседания Кабинета Министров Украины 28 декабря.

Премьер-министр также поручил в. и. о. Министра энергетики Юрию Витренко вместе с Антимонопольным комитетом проверить обоснованность цен на газ.

«Необходимо провести аудит формирования тарифов и рассмотреть возможность снижения тех составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка. Это касается и вопроса тарифа на транспортировку газа, и газовых коэффициентов. У вас есть все рычаги, чтобы урегулировать этот вопрос», — отметил глава правительства.

Смена тарифов с 1 января

Кроме того, Премьер-министр поручил Министерству энергетики до 25 января 2021 г. представить на рассмотрение Правительства и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины.

«Обновление баланса должно показать всем украинцам, что правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса», — подчеркнул Денис Шмыгаль.