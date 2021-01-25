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Премьер-министр Шмыгаль назвал 8 шагов Правительства, которые будут способствовать уменьшению тарифов на газ

Премьер-министр Шмыгаль назвал 8 шагов Правительства, которые будут способствовать уменьшению тарифов на газ
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Создание полноценного рынка газа — это фундаментальная реформа, к которой Украина шла 29 лет. Такой рынок означает конец монополизма и сверхприбылям отдельных олигархов. Такой рынок — это путь Украины в Европу и возможность получить справедливые тарифы.

Такое заявление сделал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в фейсбук.

По его словам, для того, чтобы рынок заработал в полной мере, нужно сформировать честные правила и запустить на нем полноценную конкуренцию. Но во время коронакризиса нужно в первую очередь помогать гражданам. Именно поэтому Правительство подготовило и реализует 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев:

  • Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать завершения отопительного сезона.
  • После консультаций с Правительством и народными депутатами НКРЭКП приняло решение об уменьшении тарифа на распределение газа для 14 облгазов. Снижение будет до 30%.
  • Правительство провело совещание с Ассоциацией городов Украины, «Нафтогазом» и местными руководителями. По результатам этой встречи было поддержано решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне расти не будут.
  • Работа над годовыми продуктами на рынке газа. Такие годовые продукты от газоснабжающих компаний позволят людям на целый год понимать свою цену и планировать свой бюджет. Например, в сентябре 2020-го «Нафтогаз» предлагал цену 4,70 грн за кубометр с НДС на целый год. Аналогичные продукты от других поставщиков стоит ожидать уже этой весной.
  • На прошлой неделе АМКУ открыл 6 дел против газоснабжающих компаний-монополистов, которые несправедливо задрали цены для людей. Ожидается, что результатом этих расследований должны быть не только точечные штрафы, но и установление честных и прозрачных правил на рынке газа.
  • Упрощен доступ к субсидиям. Большинство граждан получают их сразу после заявки. Государство продолжит поддерживать тех граждан, для которых расходы на коммуналку являются существенными затратами с семейных бюджетов.
  • Правительство уже наработало решение о компенсации для тех граждан, кто установил электроотопления. Это решение в ближайшее время будет также принято, и люди получат соответствующие выплаты.
  • Правительство разрабатывает законопроект об укрупнении газсбытов, что позволит снять вопрос о заоблачных платежах за распределение газа (так называемую абонплату).

Кроме этого, сейчас активно обсуждается введение моратория на начисление пени и штрафов на газ за январь и справедливый механизм формирования цены на голубое топливо для ОСМД.

Напомним, что от услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу».

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Людмила Александрова

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