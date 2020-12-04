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Главная страница » Blog » Власть » Премьер Шмыгаль рассказал, будет ли работать транспорт во время локдауна

Премьер Шмыгаль рассказал, будет ли работать транспорт во время локдауна

Премьер Шмыгаль рассказал, будет ли работать транспорт во время локдауна
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Кабинет Министров не будет ограничивать работу транспорта после усиления карантина. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады в пятницу, 4 декабря.

Ни один из планов, которые сейчас рассматриваются, не предусматривает закрытие городского общественного транспорта. Мы также не рассматриваем возможности прекращения междугородних и международных сообщений. Границы останутся открытыми, визиты в другие города будут возможными, — сказал Премьер.

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Алина Сидорова

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