Министерство цифровой трансформации вместе с общественным союзом «Украинская ассоциация венчурного и частного капитала» и украинской компанией Hacken представляют результаты аналитического исследования самых успешных украинских проектов, которые совершили публичное предложение токенов Overview of Top Ukraine’s ICOs.

Исследование демонстрирует потенциал развития криптоиндустрии Украины в ретроспективе. Инициативы фандрейзинга с помощью криптовактивов помогли украинским криптостартапам привлечь $ 171 млн инвестиций в страну.

Проведение данного исследования является важным этапом развития экосистемы виртуальных активов и внедрение механизмов, необходимых для совершенствования законодательства регулирования и улучшения состояния бизнеса в этой области.

В рамках презентации аудитория узнает ключевую информацию об украинских криптостартапах и их место на глобальном крипторинке, а также сможет задать вопрос спикерам во время онлайн-трансляции.

Участники и участницы мероприятия:

Александр Борняков — заместитель Министра цифровой трансформации Украины;

Александр Борняков — заместитель Министра цифровой трансформации Украины; Ольга Афанасьева — почетный член (ex-CEO) общественного союза «Украинская ассоциация венчурного и частного капитала»;

Ольга Афанасьева — почетный член (ex-CEO) общественного союза «Украинская ассоциация венчурного и частного капитала»; Дмитрий Будорин — CEO компании Hacken

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Онлайн-трансляция состоится на фейсбук-странице Министерства цифровой трансформации 19 марта в 12:00 ч.