Министерство цифровой трансформации вместе с общественным союзом «Украинская ассоциация венчурного и частного капитала» и украинской компанией Hacken представляют результаты аналитического исследования самых успешных украинских проектов, которые совершили публичное предложение токенов Overview of Top Ukraine’s ICOs.
Исследование демонстрирует потенциал развития криптоиндустрии Украины в ретроспективе. Инициативы фандрейзинга с помощью криптовактивов помогли украинским криптостартапам привлечь $ 171 млн инвестиций в страну.
Проведение данного исследования является важным этапом развития экосистемы виртуальных активов и внедрение механизмов, необходимых для совершенствования законодательства регулирования и улучшения состояния бизнеса в этой области.
В рамках презентации аудитория узнает ключевую информацию об украинских криптостартапах и их место на глобальном крипторинке, а также сможет задать вопрос спикерам во время онлайн-трансляции.
Участники и участницы мероприятия:
- Александр Борняков — заместитель Министра цифровой трансформации Украины;
- Ольга Афанасьева — почетный член (ex-CEO) общественного союза «Украинская ассоциация венчурного и частного капитала»;
- Дмитрий Будорин — CEO компании Hacken
Онлайн-трансляция состоится на фейсбук-странице Министерства цифровой трансформации 19 марта в 12:00 ч.
124