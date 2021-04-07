Владимир Зеленский подписал закон о поддержке малого бизнеса и людей в «красных» зонах. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Закон «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2» № 1358-ІХ Верховная Рада приняла 30 марта. Он был инициирован Главой государства для поддержки малого бизнеса и людей, вовлеченных в него, в условиях усиления карантина.

Согласно закону, физические лица — предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в «красных» зонах, получат из Государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8000 гривен.

Кроме гарантированного государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг «Дія».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.