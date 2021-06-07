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Главная страница » Blog » Общество » Президент подписал закон о запрете пластиковых пакетов

Президент подписал закон о запрете пластиковых пакетов

nature 4202731 1280 - Президент подписал закон о запрете пластиковых пакетов
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Президент Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума «Украина 30. Экология» подписал Закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины», который Верховная Рада приняла 1 июня.
Об этом сообщает Офис Президента Украины.

500 — столько пакетов в год использует каждый украинец. 20 минут — именно столько в среднем мы пользуемся пакетом. Более 100 лет — именно столько один пакет разлагается. Несколько секунд — именно столько нужно времени, чтобы подписать этот закон, — сказал Глава государства во время выступления на форуме.

Документ регулирует оборот пластиковых пакетов, его цель — стимулировать производство биоразлагаемых пластиковых пакетов.

В частности, законом запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов (кроме биоразлагаемых) в розничной торговле и общепите. Пластиковые пакеты должны предоставляться только за деньги. При этом розничные цены на такие пакеты не могут быть ниже минимальных цен, которые устанавливает Кабинет Министров Украины.

Также предполагается обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов и устанавливаются штрафы за нарушение этих норм.

Документ вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу, за исключением отдельных его положений.

Владимир Зеленский также отметил важность еще одного направления экологической политики — управление отходами и отметил, что разработанный современный законопроект по этой проблематике.

К сожалению, в то время, когда многие страны уже перерабатывают 99% отходов, в Украине на вторичную переработку попадает только шесть (процентов. — Ред.). На сегодняшний день разработан современный законопроект об управлении отходами, который введет предотвращения их образованию, повторное использование, переработку отходов и грамотную утилизацию, — рассказал Президент.
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Алина Сидорова

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