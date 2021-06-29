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Президент подписал закон, закрепляющий автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весовых норм

night 680112 1280 - Президент подписал закон, закрепляющий автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весовых норм
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» № 1534-их, который Верховная Рада приняла третьего июня 2021 года. Об этом сообщают в Офисе Президента.

Документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.

Также закон расширяет полномочия Укртрансбезопасности в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ему право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.

Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Ранее глава государства отмечал, что перегружен автотранспорт, особенно в период сбора урожая, разрушает дорожную инфраструктуру, и речь идет не только о старых дороги — разбиваются даже вновь построенные трассы.

Поэтому он подчеркнул важность принятия документа, который защитит дороги от разрушения излишне нагруженными автомобилями и повысит уровень безопасности дорожного движения.

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Алина Сидорова

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